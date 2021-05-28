Выпускники петербургских школ сдадут экзамен по математике 28 мая

Математику в форме ГВЭ сегодня сдают 1360 петербургских выпускников, не планирующих поступать в вуз Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 28 мая 2021 года, более 1,5 тысяч выпускников школ Санкт-Петербурга сдадут государственный выпускной экзамен по математике. Сейчас тестирование проходят бывшие 11-классники, из них 1360 человек в этом году не собираются поступать в вузы.

- Результаты экзамена будут известны не позднее 15 июня. В случае успешной сдачи экзаменов по русскому языку и математике выпускники получат аттестаты за 11 класс. Для тех, кому не удалось сделать это в основные сроки ГВЭ-11, в том числе по болезни и иной уважительной причине, предусмотрены резервные дни: 8 июня – русский язык, 16 июня – математика, - рассказали в комитете по образованию.

Также 28 мая проходит второй день экзамена ОГЭ и ГВЭ по математике для выпускников 9-х классов.