Восьмилетняя девочка пропала без вести в Петербурге, выйдя гулять во двор

В Петербурге ищут пропавшую без вести 8-летнюю девочку Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге пропала без вести восьмилетняя девочка. В полночь 27 мая 2021 года в полицию обратилась 34-летняя женщина, мама школьницы, которая и рассказала о пропаже ребенка.

- Девочка живет с родителями на Брестском бульваре, но в тот день была в гостях у бабушки на улице Стойкости. Примерно в 16:30 часов третьеклассница вышла погулять во двор, однако до позднего вечера так и не вернулась. Самостоятельно родители найти ее не смогли, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сама по себе девочка не проблемная, ни на каком учете не состоит и раньше никогда из дома не уходила.

На место пропажи девочки выезжали полицейские и кинолог с собакой. Но пока школьницу не нашли. Поиски продолжаются.