12-летний мальчик сломал позвоночник в парке аттракционов в Петербурге

Прокуратура Петербурга начала проверку сообщений о травмировании ребенка в парке аттракционов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 12-летний мальчик серьезно пострадал в одном из городских парке аттракционов. В пятницу, 28 мая 2021 года, прокуратура Северной столицы начала проверку инцидента: СМИ сообщают, что ребенок сломал позвоночник, катаясь на одной из горок.

- Прокуратура Петроградского района Петербурга организовала проверку по сообщениям о получении 12-летним ребенком травмы на территории одного из парков аттракционов. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья людей, а также техническому состоянию аттракциона, - рассказали в ведомстве.

О состоянии мальчика на данный момент ничего не сообщается. По всей видимости, сейчас ребенок находится в больнице. Как именно он получил травму, уточнений пока нет.

В прокуратуре добавили, что по результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.