В садоводствах Петербурга началась вакцинация от коронавируса

В Петербурге стартует дачная вакцинация от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

С начала теплой погоды многие жители Санкт-Петербурга чаще ездят на дачи, некоторые и вовсе проводят там все лето. В связи с этим власти города решили расширить географию прививочной компании и организовали вакцинацию от коронавируса в садоводствах. Об этом в пятницу, 28 мая 2021 года, рассказал вице-губернатор Олег Эргашев на своей странице в социальной сети.

- Ежегодно с мая по сентябрь на дачи выезжают около 2,5 миллиона человек. Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) Дружба, Кировского городского поселения станет первым садоводством, где уже в эту субботу пройдет вакцинирование. На прививку тут записалось более 40 человек, - рассказал Эргашев.

Также вице-губернатор отметил, что в городе созданы все условия для удобной вакцинации петербуржцев от коронавируса. Теперь при записи на прививку можно выбрать любую из трех вакцин – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Последний препарат, заметил Эргашев, пользуется большим спросом.