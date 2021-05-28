Новая развязка ЗСД может появиться на Васильевском острове в Петербурге

Новая развязка ЗСД может появиться в районе Шкиперского протока Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на ЗСД может появиться новая развязка на намывных территориях Васильевского острова. Об этом в пятницу, 28 мая 2021 года, рассказал вице-губернатор Максим Соколов. Она будет выходить у Шкиперского протока и поможет улучшить транспортную ситуацию в северной части острова, где идет строительство нового жилого квартала.

Также активно идет строительство и других развязок ЗСД.

- Осенью 2021 года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию развязку ЗСД на пересечении с Шуваловским проспектом, - приводят слова Соколова "Невские новости".

Кроме того, в Петербурге продолжается реализация другого важного дорожного проекта - Широтной магистрали скоростного движения. Вице-губернатор напомнил, что работы по созданию Витебской развязки начались 24 марта и первый этап планируется завершить уже в 2024 году.