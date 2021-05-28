Новые передвижные комплексы зафиксировали более 50 тысяч нарушений ПДД за две недели в Петербурге

Более 50 тысяч нарушений ПДД за первые недели работы в Петербурге зафиксировали новые передвижные комплексы фотовидеофиксации Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге заработали новые передвижные комплексы фотовидеофиксации. И за первые две недели работы они уже зафиксировали более 50 тысяч нарушений правил дорожного движения. Об этом в пятницу, 28 мая 2021 года, рассказали в комитете по информации и связи.

- Передвижные комплексы фиксируют превышение скорости на аварийно-опасных участках во всех районах города. На данный момент в городе работает 20 таких передвижных комплексов, в ближайшее время их количество возрастет до 40, - пояснили в Смольном.

Передвижные комплексы находятся в городе без специальных предупреждающих комплексов. Поэтому водители могут избежать штраф только не нарушая ПДД.

Добавим, что за апрель в Петербурге произошло 365 ДТП с пострадавшими. 7 человек погибли, более 400 ранены. Более 80 процентов этих аварий произошли из-за нарушений водителями правил дорожного движения.