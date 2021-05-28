Полиция задержала мужчину, укравшего цепочку за 290 тыс рублей у посетителя ночного клуба в Петербурге

Полиция задержала мужчину, выхватившего цепочку за 290 тыс рублей у посетителя ночного клуба в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга 26 мая 2021 года задержала мужчину подозреваемого в краже дорогой цепочки у посетителя ночного клуба в центре города. Инцидент произошел еще 7 марта в заведении в доме 28 на набережной канала Грибоедова.

- Петербуржец отдыхал в клубе, когда мужчина неожиданного вырвал у него из рук золотую цепочку за 250 тысяч рублей, на которой была подвеска в виде иконы, стоимостью 40 тысяч рублей, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

После продолжительной проверки заявления, полиция возбудила уголовное дело. Сразу же после этого следователи у дома 53 по Муринской дороге задержали 43-летнего гражданина Грузии. В Петербурге мужчина находится без регистрации.

Подозреваемого отправили под стражу, в полиция продолжила выяснять, причастен ли он к другим подобным ограблениям. Ранее мужчина уже был судим за кражу.