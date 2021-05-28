Клещи за неделю покусали 1,6 тысячи жителей Санкт-Петербурга

В Петербурге за неделю ко врачам обратились почти 1,6 тысячи человек, покусанные клещами. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Роспотребнадзоре отчитались по активности клещей за период с 17 по 23 мая в Санкт-Петербурге. Насекомые укусили 1 578 человек, среди пострадавших есть 212 детей. При этом в черте города клещи атаковали только в 264 случаях. Остальные укусы, скорее всего, были нанесены в Ленобласти.

- Чаще всего клещи кусали в Пушкинском районе – 108 раз, в Курортном – 37, в Приморском – 22. С начала сезона 2021 года в Санкт-Петербурге зарегистрировали 3 случая заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, в том числе 1 у ребенка до 14 лет. Все заболевшие не прививались против клещевого энцефалита, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Добавим, что из 1,6 тысячи случаев укусов клещей вирусный энцефалит выявили у 21. Вакцинация против энцефалита продолжается. Получить прививку следует за 2 недели до въезда на территорию с насекомыми.