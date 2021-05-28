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Общество28 мая 2021 19:37

Памятник пограничникам установят в Приморском районе Санкт-Петербурга

Об этом заявил губернатор Александр Беглов на Дне погранвойск
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Беглов пообещал установить памятник пограничникам в Приморском районе Петербурга.

Беглов пообещал установить памятник пограничникам в Приморском районе Петербурга.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Санкт-Петербурге вскоре установят памятник пограничникам, расположится он в Приморском районе. Точное место и дата появления нового монумента пока не раскрывается. Поставить памятник пообещал губернатор Александр Беглов на празднике в честь Дня пограничника, 28 мая. Градоначальник напомнил, что именно погранвойска первыми встретили немцев во время Великой Отечественной войны.

- Наши войска отступали в первые месяцы. Но 45 пограничных застав продолжали сражаться. Маршал Жуков тогда сказал, что своим героическим подвигом пограничники помогли выиграть время необходимое для того, чтобы организовать оборону на подступах к Москве. Это подвиг наших отцов и дедов, - подчеркнул Беглов.

К слову, Смольный задействует погранвойска при проведении самых ожидаемых событий лета в Северной столице – ПМЭФ-21 и Евро-2020.

История современности