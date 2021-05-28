Суд дал год колонии водителю маршрутки, насмерть сбившего пешехода в Петербурге

В Петербурге отправили на год в колонию водителя маршрутки, который насмерть сбил пешехода. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге отправили на один год в колонию-поселение водителя маршрутки, который насмерть сбил пешехода 12 ноября 2020 года. Авария произошла на нерегулируемом перекрестке Авиационной улицы и Демонстрационного проезда около 6 часов утра. Водитель поворачивал со скоростью примерно 20 км/ч и не заметил человека, переходящего дорогу по «зебре». Женщина получила открытую черепно-мозговую травму, ее срочно госпитализировали в больницу, но там она скончалась.

- Суд установил, что мужчина ранее не судим, вину признал, раскаялся, работает и страдает тяжелым хроническим заболеванием. Его положительно характеризуют по предыдущим местам работы в АО «Третий парк» и ООО «ГП №1». В Петербурге проживает совместно с супругой, оказывает посильную помощь несовершеннолетним внукам, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Вдобавок мужчине запретили управлять транспортом в течение двух лет.