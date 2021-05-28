Власти Выборга ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефти в бухте «Радуга»

В Выборге ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов у бухты "Радуга". Фото: szsut.sledcom.ru

СК возбудил уголовное дело после разлива нефти в бухте Радуга в Выборге, после чего власти города ввели режим повышенной готовности из-за происшествия. Он будет действовать на береговой полосе, где нефтепродукты попали в воду. Содержание вредных веществ на месте превышено в тысячу раз, как установили специалисты Следкома.

- Сотрудники специализированной организации продолжают обработку сорбентом в бухте. Введение режима повышенной готовности позволит принять меры незамедлительного реагирования к ликвидации последствий негативного воздействия на окружающую среду, - сообщает пресс-служба администрации Выборга.

Теперь происшествием заинтересовалась транспортная прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства контролируют ход расследования и проверяют ликвидацию нефтепродуктов. Если виновника установят, то ему грозит до 2 лет лишения свободы.