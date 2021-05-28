Студентов ЛГУ имени Пушкина переводят на дистанционку и просят съехать из общежития

Студенты ЛГУ имени Пушкина пожаловались на принудительное выселение из общежития из-за введения дистанционки. Фото: СОЦСЕТИ

Студентов ЛГУ имени Пушкина решили перевести на дистанционный формат обучения из-за ухудшения эпидситуации с коронавирусом в Петербурге. Соответствующий приказ уже издал ректор, поручив учиться с помощью Zoom и Blackbord. При этом на выход просят проживающих в общежитии, обратно их ждут только в сентябре, к началу следующего учебного года. Студенты, мягко говоря, недовольны.

- Многие учащиеся работают в Петербурге, вовсю пишут дипломы, курсовые, кто-то уже заключил договор с местными организациями о прохождении летней практики, у кого-то нет возможности в такие короткие сроки купить билеты на самолет или поезд. Комендант общежития пояснил, что этот вопрос студенты должны решать самостоятельно, - пишет «Мойка78».

Теперь студенты хотят лично поговорить с ректором, чтобы найти хоть какой-то компромисс.