Прогноз погоды на 30 мая в Петербурге: Облачно, но без осадков

В воскресенье, 30 мая, в Петербурге будет пасмурно, но тепло. Фото: Артем КИЛЬКИН

Скорее ловите момент: чуть ли не впервые за последние несколько дней в Санкт-Петербурге не ожидается дождя. Такой оптимистичный прогноз на воскресенье, 30 мая, дает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Будет облачная погода, но без осадков, - обещают синоптики. - Ветер северо-восточный, северный, ночью слабый, днем умеренный.

Все неплохо и с температурой. Несмотря на ночные практически заморозки (по данным все того же ЦГМС местами столбик термометра падал до +2 градусов) днем ожидается +13, +15. Ну а больше всего радует то, что это только начало - уже с сегодняшнего дня дневная температура начнет расти, и ко вторнику, 1 июня, поднимется до +19. Так что лето, судя по всему, все же будет - главное теперь его не спугнуть.