Полиция задержала медвежатника, который обнес на 3 миллиона рублей квартиру в Кудрово

Сейчас следствие устанавливает иные эпизоды криминальной биографии задержанного. Фото: Артем КИЛЬКИН

Задержанием и потенциальным тюремным сроком закончился для 42-летнего уроженца Кисловодска преступный визит в квартиру на Европейском проспекте в городе Кудрово, Ленинградская область. Об этом сообщает главное управление МВД России по СПб и ЛО.

- 20 мая в полицию Всеволожского района обратилась 31-летняя женщина-менеджер, - уточнили в пресс-службе ведомства. - . Женщина сообщила, что пока она находилась на работе, ее квартиру обокрали. Вернувшись домой около восьми вечера, она с трудом смогла открыть входную дверь, так как ключ в замке не проворачивался. Войдя в квартиру, она сразу же заметила, что все вещи разбросаны, а посреди комнаты валяется вскрытый сейф, из которого пропали деньги.

Помимо денег воришка стащил еще и ювелирку – в общей сложности из разграбленной квартиры пропало наличности и добра на три миллиона рублей. 29 мая медвежатника задержали и отправили под арест. Ему светит большой тюремный срок – выяснилось, что в криминальной биографии задержанного не только воровство (кстати, неоднократное), но также судимости за наркотики и стать за побег из исправительной колонии.