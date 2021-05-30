Больше 23 000 человек обследовали в Петербурге на коронавирус за сутки

В Санкт-Петербурге отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Фото: Артем КИЛЬКИН

Санкт-Петербург продолжает борьбу с новой коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в Северной столице обследовали на наличие вируса SARS-CoV-2 в организме 2 3735 человек. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщил Смольный.

- Также обработано 5 804 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - уточнили в правительстве Санкт-Петербурга.

Напомним: в последние несколько дней в Северной столице отмечается уверенный рост заболеваемости. На фоне происходящего городские власти готовят комплекс «антиковидных» мер, призванных усилить петербургский «иммунитет» к новой инфекции. В частности, речь идет о перепрофилировании части городских стационаров и развертывание временного госпиталя в «Ленэкспо» под прием инфекционных больных. Кроме того, в городе начались межведомственные проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах, заведениях общественного питания и на общественном транспорте.