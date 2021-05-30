Испытания тепловых сетей начнутся в Невском районе Петербурга и городе Кудрово

Подготовка к отопительному сезону - дело трудное и напряженное. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что отопительный сезон в Северной столице и Ленинградской области только-только завершился, коммунальные службы уже вовсю готовятся к следующему. В частности, путем проверок теплосетей. Очередной этап работы уже на днях развернется в Невском районе города и городе Кудрово. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщила пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербург».

- 31 мая в зону испытаний Невского района входят тепловые сети, проходящие по улицам: Дыбенко, Подвойского, Коллонтай, Крыленко, Русановская, проспектам Большевиков, Российский, Товарищеский, - уточняют в пресс-службе. - В зону испытаний города Кудрово Ленинградской области входят тепловые сети, проходящие по улицам Центральная, Венская, Австрийская, Английская, Столичная, Альпийская, Пражская, проспектам Строителей и Европейскому и Итальянский переулок.

Во вторник, 1 мая, будут проверять тепловые сети, расположенные под улицами Народная, Новоселов, Крыленко, Тельмана, Челиева, проспектам Большевиков, Дальневосточному, Искровскому и Октябрьская набережная. В случае, если что-то где-то порвется, и из-под земли ударит фонтан кипятка, граждан просят отойти подальше и сообщить о ЧП по телефону 112.