Замначальника межрайонной налоговой инспекции арестовали в Петербурге

Мужчину заключили под стражу. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения Александру Кудаеву, заместителю начальника межрайонной налоговой инспекции ФНС № 7. Мужчину арестовали за предполагаемый подлог документов и мошенничество на два с лишним миллиона рублей, которое он пытался провернуть вместе с двумя подельниками. Об этом в субботу, 29 мая, сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

- Как полагает следствие, Кудаев, Тодуа (избрана стража), Мухин (продлен срок задержания на 72 часа) и иные лица предоставили в МИ ФНС №7 недостоверные нулевые отчеты от имени ООО "ОО "Армата СПб", - уточнили в ведомстве. - В связи с этим, суммы ранее уплаченных налогов стали отражаться как излишне уплаченные.

Эти-то самые излишки мужчины и попытались вернуть, подав в налоговую соответствующее заявление. А накопилось излишков прилично: больше двух миллионов рублей. Однако схема не выгорела: 29 мая Кудаева задержали и избрали ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие полагает, что замначальника (уже, судя по всему, бывший) может быть причастен и к другим подобным преступлениям.