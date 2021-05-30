Центр Петербурга встал в пробках из-за полумарафона «ЗаБег»

Улицы должны открыть для свободного движения транспорта в 13:00. Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 30 мая, в Санкт-Петербурге проводится крупнейший в России полумарафон «ЗаБег» Тысячи участников движутся через центр Северной столицы. Но что одним – спорт и веселье, то другим – незапланированные неудобства. Из-за массовых перекрытий движения ряд ключевых улиц Северной столицы встал в жестких пробках.

- Затруднено движение на части Невского проспекта, набережной реки Мойки, Большой конюшенной и Малой морской улицах, а также в Кирпичном проезде, - информирует сервис наблюдения за дорожной ситуацией «Яндекс.Пробки».

Между тем центр Петербурга – а конкретно Дворцовый проезд и Воскресенская набережная – перекрыты полностью, так как именно по ним пролегает маршрут полумарафона. Судя по данным «Яндекса», перекрытие должны снять уже совсем скоро – в 13:00. Ну а пока, собираясь куда-либо, старайтесь тщательнее планировать маршрут.