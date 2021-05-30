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Происшествия30 мая 2021 13:00

Девушка, сбитая автобусом в Центральном районе Петербурга, оказалась несовершеннолетней

По предварительной информации, она переходила дорогу на красный свет
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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Пострадавшую в состоянии средней тяжести отправили в больницу.

Пострадавшую в состоянии средней тяжести отправили в больницу.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Дорожно-транспортное происшествие, случившемся в субботу, 29 мая, у дома № 91 по Невскому проспекту, обрастает подробностями. Девушка, которую на пешеходном переходе сбил пассажирский автобус, оказалась несовершеннолетней – об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Пострадавшая 2004 года рождения, - уточнил источник. – По предварительным данным она переходила дорогу на красный – запрещающий – сигнал светофора.

В результате столкновения девушка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. С места происшествия ее доставили в больницу имени Рауфхуса. Врачи оценили ее состояние как средне тяжелое. Судя по всему, опасности для жизни пострадавшей нет, но какое-то время ей придется провести на больничной койке. Между тем правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

ДТП