Серийного закладчика задержали полицейские в Московском районе Петербурга

Закладки молодой человек делал для интернет-магазина. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

20-летнего парня со свертком марихуаны на кармане задержал наряд патрульно-постовой службы в минувшую пятницу, 28 мая, у дома № 66 по улице Костюшко в Московском районе Санкт-Петербурга. Как оказалось в дальнейшем, «добыча» куда более крупная, чем полицейские себе представляли изначально: выяснилось, что за молодым человеком тянется целый шлейф преступлений на наркотическую тему.

- В ходе проверки было установлено, что задержанный оборудовал на территории города 24 тайника с наркотиками – семь во Фрунзенском районе и семнадцать в Приморском, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Сделано это было с целью дальнейшей продажи наркотических средств через один из виртуальных магазинов, расположенных в теневом секторе интернета.

В рамках следственных мероприятий все тайники обнаружили и вскрыли. У самого же серийного закладчика незавидное будущее – ему предстоит понести за свои поступки уголовного наказание.