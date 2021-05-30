Неизвестная женщина «заминировала» торговый центр и станцию метро в Петербурге

Никакой взрывчатки ни в метро, ни в ТЦ оперативники не нашли. Фото: Артем КИЛЬКИН

В минувшую субботу, 29 мая, в Санкт-Петербурге прошла масштабная проверка метрополитена на предмет наличия на станциях взрывных устройств. Причиной стала записка, обнаруженная в почтовом ящике Главного следственного управления СК России по Северной столице, в которой неизвестный сообщал о минировании. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области осмотрено 75 станций метро, - уточнил источник. - Эвакуация по решению администрации не проводилась. При осмотрах было задействовано 158 сотрудников ОВД, 28 автомобилей.

Проверили заодно и ТЦ «Космос» - его, судя по тексту записки, тоже «заминировали». Предсказуемо никаких следов взрывчатки оперативники не нашли ни там, ни в подземке. Позже выяснилось, что записку в ящик для обращений положила некая неизвестная женщина. Из-за низкого качества изображения составить на нее ориентировку пока не удалось. По факту случившегося проводится проверка.