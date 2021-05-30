Пожар из-за кухонной плиты вспыхнул в Калининском районе Петербурга

Пожар удалось оперативно потушить. Фото: Артем КИЛЬКИН

Огонька в воскресный вечер добавили жители трехкомнатной квартиры на Гражданском проспекте в Калининском районе Санкт-Петербурга. Около 14:00 там вспыхнул пожар. О случившемся сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Северной столице.

- 30 мая в 14:09 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Гражданский проспект, дом 79, корпус 2, - уточняют в ведомстве. - На место были направлены сотрудники МЧС. В 14:48 пожар удалось ликвидировать.

Огонь, по данным спасателей, сосредоточился на кухне: там выгорела плита (судя по всему, именно от нее пламя и расползлось вокруг) и обстановка на площади порядка трех квадратных метров. Сведения о пострадавших в управление МЧС не поступали, так что все, можно сказать, обошлось благополучно – не считая, конечно, затрат на ремонт, которые теперь светят владельцам квартиры.