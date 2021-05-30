Брянчанина с двумя килограммами наркотиков задержали в Санкт-Петербурге

В отношении мужчины уде возбуждено уголовное дело - причем сразу по двум статьям. Фото: Артем КИЛЬКИН

29-летний уроженец Брянской области может надолго отправиться за решетку. В ходе профилактического досмотра его автомобиля «Порше Кайен» полицейские обнаружили целую переносную лаобораторию по сортировке и упаковке наркотиков. Об этом в воскресенье, 30 мая, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- В ходе проведенного досмотра изъято наркотическое средство – марихуана весом более двух килограмм - электронные весы, упаковочный материал и вакууматор, - пояснили в пресс-службе.

В квартире у подпольного наркоторговца все оказалось еще интереснее: там нашлась целая мини-плантация растений, содержащих наркотические вещества. В настоящее время мужчина задержан. И у него есть серьезные перспективы ближайшие несколько лет провести за решеткой: уголовное дело уже возбуждено - причем сразу по двум статьям.