Писателя Александра Пелевина обокрали сразу после того, как он выиграл «Национальный бестселлер»

Александр Пелевин взял престижную премию "Национальный бестселлер" за роман "Покров-17". Фото: twitter.com/comrade_wolgast

Петербургского писателя Александра Пелевина обокрали практически сразу после того, как жюри присудило ему престижную премию «Национальный бестселлер». О случившемся сам Александр сообщил на своей страничке в Twitter в воскресенье, 30 мая.

- Когда курил на выходе и ждал такси, подбежал какой-то излишне доброжелательный братуха-борцуха (судя по всему, имеется в виду лицо кавказской национальности – прим.ред.), просто так обнял, после чего сел в машину и умчал, - поделился писатель. – А потом я обнаружил, что из кармана куда-то исчез мобильный телефон.

К произошедшему Александр отнесся с долей юмора – отметил, в частности, что не хранит на телефоне интимные фотографии. Но тем не менее пообещал обратиться в полицию, чтобы любителя ночных обнимашек с несчастливым концом нашли и привлекли к ответственности.