Желание справить нужду в неположенном месте закончилось для петербуржца дракой и стрельбой

Полиция ведет проверку по факту случившегося. Фото: Артем КИЛЬКИН

Драка со стрельбой развернулась под Петербургом в минувшее воскресенье, 29 мая. Повод для конфликта выискался неожиданный: один мужчина сделал замечание другому за то, что тот пристроился у забора, чтобы облегчить организм после долгой поездки. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Один из мужчин, 1976 года рождения, возвращался с женой с дачи и остановился у поселка Суходолье, - уточнил источник. – Он пошел вдоль забора, чтобы справить естественные надобности, чем вызвал недовольство невольного свидетеля – второго мужчины, заявившего ему, что «здесь не туалет».

Слово за слово – устная перепалка переросла в драку. После этого оскорбившийся мужчина убежал и вернулся уже с травматическим пистолетом, из которого снес задний правый фонарь и повредил лобовое стекло на автомобиле супругов. Сейчас полицейские имеют на руках сразу два заявления от обоих участников конфликта: один жалуется на побои, второй – на стрельбу и угрозу убийством. По факту случившегося проводится проверка.