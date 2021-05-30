Массовая драка произошла на Невском проспекте в Петербурге

Участников мини-побоища разняли вовремя подбежавшие сотрудники полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Массовая драка произошла в самом центре Санкт-Петербурга, на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы, в это воскресенье, 30 мая. Видеозапись инцидента опубликована в сообществе «Дорожный инспектор» ВКонтакте.

- Инцидент случился в 4:15 утра, - уточнили администраторы страницы.

Какие-либо детали не сообщаются. На видео видно, как компания молодых людей сначала что-то обсуждает, а потом резко переходит к «взаимооскорблению действием». Если пересчитать драчунов, как баранов, по головам, получится, что в мини-побоище в сердце Северной столицы участвовало по меньшей мере семь человек. Дрались недолго, но со вкусом – одного из участников несанкционированного мероприятия, в частности, швырнули спиной прямо на брусчатку. В итоге парней разняли вовремя подбежавшие сотрудники полиции. Какие последствия теперь наступят для драчунов – пока не известно.