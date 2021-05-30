Заболеваемость коронавирусом снова выросла в Петербурге по итогам недели

Эпидемия упорно не покидает Санкт-Петербург. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вот уже который день в Северной столице медленно, но верно растет заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Так, за минувшую неделю количество активных больных в городе увеличилось более чем на 10 %. Такие данные приводятся в свежей справке по противодействию эпидемии, опубликованной Смольным.

- Также по сравнению с прошлым воскресеньем сегодня на 25,21 % выросло число регистраций новых случаев COVID-19, - отмечается в справке. - На 5,23 % увеличилась суточная госпитализация взрослых с ковид-ассоциированными состояниями.

Ситуация с «инфекционными» койками, напротив, остается стабильной: на данный момент свободно свыше 16 % от общего коечного фонда. Тем не менее власти предупреждают: пора вплотную задуматься как о собственном благополучии, так и о благополучии окружающих. А лучшие способы этого добиться: соблюдение простых противоэпидемических правил и своевременная вакцинация.