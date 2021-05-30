Памятник «Медный всадник» отреставрируют почти за 40 миллионов рублей

Начать работы планируется осенью этого года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственный музей городской скульптуры объявил конкурс на реставрацию знаменитого Медного всадника, расположенного на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Начальная цена контракта – почти 40 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось в воскресенье, 30 мая, на портале госзакупок.

- Исполнитель обязуется устранить дефекты, выявленные в ходе обследования монумента, - отмечается в задании. – Срок начала работ – не позднее 31 октября 2021 года.

Фронт задач достаточно широк: на бронзе, из которой отлит монумент, нужно будет восстановить утраченную патину и законсервировать уже имеющуюся, обследовать и повторно проварить стыковочные швы. На постаменте – знаменитом Гром-камне – заделать с десяток микротрещин. В целом, состояние памятника оценивается как «удовлетворительное», но очевидно, что реставрация ему все же повредит. К соприкосновению с культовой петербургской стариной допустят только те компании, которые имеют соответствующую лицензию. О результатах конкурса будет объявлено позже, когда пройдет этап сбора и анализа заявок.