Крупнейший всероссийский полумарафон «ЗаБег» прошел в Петербурге

Участникам на выбор представили четыре дистанции - на один километр, на пять, на десять и на 21,1. Фото: vk.com/zabegrf

У кого-то воскресенье прошло в блаженной лени, а у кого-то – в быстром и упорном беге. Северная столица наряду с десятком других городов России приняла участие в крупнейшем в нашей стране полумпарафоне «ЗаБег». Всего по Воскресенской набережной 30 мая бежало 11 858 спортсменов – профессионалов и любителей – сообщают организаторы мероприятия.

- Участникам было представлено четыре дистанции – на один, пять, десять и 21,1 километр, - отмечается в официальных результатах забега. – Среднее время их преодоления составило от 8:53 минут до 1:52 минут и 40 секунд.

В итоге абсолютным лидером полумарафона среди мужчин стал 23-летний Евгений Кириллов из деревни Березники Пермского края – изматывающую дистанцию в 21,1 километр он преодолел один час, восемь минут и двадцать секунд. Среди женщин – 31-летняя Дарья Солнцева. Ее результат – один час, двадцать минут и сорок шесть секунд.