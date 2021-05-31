Последние новости в Санкт-Петербурге на 30 мая 2021 года: новый скачок заболеваемости, народный стриптиз на улице Рубинштейна и обещание прекрасной погоды от синоптиков

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 30 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции представляет вам последние новости в Санкт-Петербурге на 30 мая 2021 года – а именно на вечер минувшего воскресенья. Предпоследний день мая оказался неожиданно богатым на события.

Одно из главных и самых печальных – это, конечно же, вылет футбольного клуба «Зенит» из первой корзины на жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов. Статистику сине-бело-голубым неожиданно подпортил «Челси», обыгравший в Порту «Манчестер сити».

Ну а пока петербургские футболисты нас расстраивают, погода неожиданно начинает радовать. Жителям и гостям Северной столицы предрекли прямо-таки райскую рабочую неделю: с потеплением до +26, ясным чистым небом и совсем без дождей. Испортится погода, согласно предварительному прогнозу, лишь в воскресенье, да и то незначительно.

Заниматься в такие приятные летние дни можно чем угодно. Даже кататься на электросамокатах – только не забывая о том, что для них теперь действуют новые правила. Разогнаться свыше 15 километров в час на людных улицах, проспектах, на площадях и в парках больше не удастся при всем старании – и мы рассказываем, почему. Спойлер: все дело в спутниковой навигации.

Между тем кто-то уже начал готовиться к скорому лету. Правда, своеобраз6о: две не установленные пока гражданки устроили на улице Рубинштейна незапланированный сеанс «народного стриптиза». Отожгли в свое удовольствие, но вызвали при этом волну праведного гнева в социальных сетях.

Ах да, и в заключении – про развлечения. Несмотря на то, что погода будет прямо-таки тянуть на улицу, постарайтесь ей не поддаться и по возможности избегать больших скоплений людей. Иначе рискуете добавить и себе и городу проблем – ведь заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге за минувшую неделю выросла более чем на 10 %.