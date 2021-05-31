До +18 градусов и дождь обещают в Петербурге в понедельник, 31 мая

В Петербурге солнечно, но не слишком тепло. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В основном ясная и солнечная погода ожидает жителей Петербурга в наступивший понедельник. Но и без небольшого дождя тоже не обойдется. Об этом сообщают специалисты городского гидрометцентра.

- 31 мая в Петербурге переменная облачность, в конце дня местами слабый дождь. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Температура воздуха составит +16...+18 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По состоянию на 7:30 утра контрольные термометры показывают в городе температуру в +9,5 градуса. Дует слабый юго-западный ветер. Давление составляет 767,8 мм ртутного столба, а влажность достигает 52%.