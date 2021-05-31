Более 108 тысяч петербуржцев не могут выехать за границу из-за долгов

На исполнении у приставов находится более 1,6 дел по долгам. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 108 тысяч петербуржцев оказались невыездными из-за долгов. Об этом рассказали в городском управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП). Причем число тех, кому закрыт выезд за пределы родины, выросло почти в два раза.

- Более 108 тысяч жителей Санкт-Петербурга по данным на конец мая не могут покинуть страну из-за неисполненных долговых обязательств. Это на 42% больше, чем в прошлом году (76 тысяч), - пишет РБК Петербург.

Чтобы вновь стать выездными, петербуржцы только за первые четыре месяца 2021 года погасили долгов на 535 миллионов рублей. Из этой суммы 6,5 млн - платежи по алиментам.

Напомним, что выезд за рубеж ограничивается в отношении тех граждан, чей долг превышает 30 тысяч рублей, а просрочка по платежам - 90 дней.

А если брать в целом, то на исполнении у приставов находится около 1,6 млн дел. Больше всего горожане должны по штрафам ГИБДД, кредитам, судебным решениям и коммунальным платежам.