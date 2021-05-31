Лже-целительница снимала «смертельную порчу» в Петербурге

"Целительница" выманивала деньги под угрозой смертельной порчи. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Петербургские полицейские нашли и задержали лже-целительницу, которая выманивала деньги у доверчивых горожан, пугая из смертью близких из-за «порчи». Жертвой приезжей из Тверской области стали две пенсионерки.

- «Ваш родственник скоро умрет!» - именно с этой фразы начиналось знакомство мошенницы и ее жертвы. Сотрудники Управления уголовного розыска Главка задержали 38-летнюю представительницу кочевого народа, приехавшую в Петербург из Вышнего Волочка. Ранее она уже была судима за мошенничество с гаданием, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так, жительница Красногвардейского района, которой гадалка сообщила, что на ее сыне лежит проклятие, а муж вот-вот должен умереть, отдала мошеннице 170 тысяч рублей и все золотые украшения.

А пенсионерку из Кировска «целительница» напугала так, что 86-летняя женщина отдала ей 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Сейчас мошенница задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело.