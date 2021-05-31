«Горячую линию» по детскому отдыху запустили в Петербурге с 31 мая

На вопросы по поводу детского отдыха будет отвечать Роспотребнадзор. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Горячую линию» по вопросам детского отдыха запустило петербургское управление Роспотребнадзора. Работать она будет с 31 мая по 11 июня 2021 года. Специалисты обещают принимать жалобы на недочеты и отвечать на интересующие моменты.

- Специалисты Управления проконсультируют родителей по всем интересующим вопросам. Задать их, а также сообщить о нарушениях и озвучить свои предложения по улучшению работы лагерей можно будет в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Звонки принимают по следующим телефонам:

- Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43 (звонок по РФ бесплатный);

- 8 (812) 764-02-46 - отдел санитарного надзора петербургского Управления;

- 8 (812) 570-60-04 - отдел гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».