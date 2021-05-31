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Общество31 мая 2021 10:46

Почти 16 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Данные на утро 31 мая приводит городской Оперштаб
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Около 16 тысяч горожан сдали тесты на ковид за сутки.

Около 16 тысяч горожан сдали тесты на ковид за сутки.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Около 16 тысяч петербуржцев прошли обследование на коронавирус за минувшие сутки. Об этом, со ссылкой на данные городского Оперштаба, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15 928 человек, - уточняют в Смольном.

Также за минувшие 24 часа операторами единой региональной информационно-справочной службы по номеру 122 было принято 3916 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, что по этому же телефону можно записаться на прием к врачу, на вакцинацию или вызвать врача на дом.