Почти 16 тысяч человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Около 16 тысяч горожан сдали тесты на ковид за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Около 16 тысяч петербуржцев прошли обследование на коронавирус за минувшие сутки. Об этом, со ссылкой на данные городского Оперштаба, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15 928 человек, - уточняют в Смольном.

Также за минувшие 24 часа операторами единой региональной информационно-справочной службы по номеру 122 было принято 3916 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, что по этому же телефону можно записаться на прием к врачу, на вакцинацию или вызвать врача на дом.