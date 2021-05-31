90-летний водитель погиб в ДТП на трассе «Сортавала»

Жертвой ДТП в Ленобласти стал пенсионер на "девятке". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Смертельное ДТП произошло в минувшее воскресенье на трассе «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области. Его жертвой стал 90-летний пенсионер, ехавший за рулем «Лады-девятки».

- 30 мая около 12:20 на 64-м км трассы «СПб-Сортавала-Петрозаводск» водитель 1930 года рождения, управляя ВАЗ-2109, при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю «Лексус NX-300», - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения пенсионер получил множественные травмы и погиб на месте. Водитель «Лексуса» не пострадал, а двое го пассажиров - молодые мужчина и женщина были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В обстоятельствах происшествия разбирается Госавтоинспекция.