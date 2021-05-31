Петербуржец сломал череп, упав с козырька на концерте в ночном клубе

Зрителя увезли с концерта со сломанным черепом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские проверяют обстоятельства травмирования молодого мужчины, которого увезли на машине скорой помощи с концерта в ночном клубе. Все произошло в ночь с субботы на воскресенья на улице Степана Разина. 33-летний посетитель перебрал с алкоголем, залез на козырек и чуть не свернул себе шею.

- 30 мая из Мариинской больницы, поступила телефонограмма о том, что в 04:23 к ним был доставлен мужчина. Диагноз: открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб головного мозга, алкогольное опьянение, - сообщает источник «КП-Петербург».

Обстоятельства произошедшего: на проведении музыкального мероприятия упал с козырька.

По оценке медиков, состояние пациента тяжелое, он помещен в шоковую реанимацию. Сейчас за жизнь мужчины борются врачи, а правоохранительные органы выясняют, не было ли нарушений при организации концерта.