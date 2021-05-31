Еще 822 человека заболели коронавирусом в Петербурге

Заражаемость ковидом несколько упала, но это - последствия выходных Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые данные по ситуации с распространением коронавируса в Петербурге привел федеральный портал «Стопкоронавирус». По состоянию на утро 31 мая в городе выявлено еще 822 случая заражения ковидом. Это чуть меньше, чем в прошлые дни. Впрочем, это можно списать на меньшую интенсивность исследований в выходные.

- С начала пандемии количество заболевших в Петербурге достигло 439 689 человек. Умерли 14 346 горожан (+40 за сутки), выздоровели - 405 282 (+ 813), - уточняют специалисты портала.

В активном состоянии болезни находится 20 061 человек, обследование на наличие ковида за сутки прошли 15 928 петербуржцев.

В Ленинградской области ситуация следующая: заражений с начала пандемии – 45 238 (+89), смертей – 1436 (+6), выздоровели - 42 388 (+77).