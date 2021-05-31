Финского журналиста избили в гей-клубе Петербурга, но в целом ему понравилось

Финского журналиста побили в Петербурге. Фото: facebook.com/kosti.heiskanen

Финский журналист Кости Хейсканен, живущий в Берлине, попал в больницу после во время короткого визита в Петербург. В Мариинку гостя Северной столицы отвезли после драки в гей-клубе «Центральная станция», где на посетителей напал поборник нравственности.

- Все шло хорошо до тех пор, пока мужчина не начал пинать иностранцев и оскорблять покупателей: «ДАВИТСЯ МНОГОРАТНОСТЬ АДА» (орфография сохранена), - написал при помощи гугл-переводчика в своем Фейсбуке Кости Хейсканен.

Сам журналист попытался рассмотреть грубияна получше, включив фонарик на телефоне, но получил несколько ударов и упал с лестницы. При этом охрана клуба попыталась замять инцидент и , по словам потерпевшего, хотела его выгнать.

Но прибывшая полиция быстро разобралась в ситуации. При этом, несмотря на инцидент, в Петербурге финну понравилось. Во-первых, врачи Мариинской больницы «очень быстро и профессионально» оказали помощь, сделав МРТ головы, что в Германии обошлось бы в 700 евро. А во-вторых, полиция также была на высоте - журналиста отвезли из больницы в участок, чтобы принять заявление. Причем в тот же день.

- В Берлине это заняло бы несколько дней. Пользуясь случаем, хочу всем сказать спасибо за помощь, - отмечает Кости Хейсканен.