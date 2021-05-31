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Происшествия31 мая 2021 12:50

Судимый 12 раз петербуржец изнасиловал формовщика судостроительного завода в бане

Подозреваемого уже задержала полиция
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полиция по "горячим следам" задержала насильника из бани.

Полиция по "горячим следам" задержала насильника из бани.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

47-летняя жительница поселка Понтонный, Колпинского района Петербурга, пожаловалась на знакомого, который надругался над ней в минувшие выходные. Об изнасиловании, произошедшем в бане, женщина заявила в полицию.

- 30 мая в 01:10 поступило заявление от женщины 1973 года рождения, формовщика судостроительного завода, о том, что в помещении бани, расположенной на дачном участке в Волховском районе Ленобласти, после совместного распития спиртных напитков, ее изнасиловал мужчина по имени Александр, - сообщает источник «КП-Петербург».

Через 20 минут, «по горячим следам», полицейские задержали самого вероятного насильника. При проверке оказалось, что мужчина, также живущий в Понтонном, 12 раз привлекался к уголовной ответственности, в основном за кражи. Теперь к его послужному списку может прибавиться менее «почетная» статья.

Криминал