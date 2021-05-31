Продажи новых машин в Петербурге рванули вверх на 330%

Петербуржцы бросились скупать новые машины. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский авторынок показал сумасшедший рост в 330% по итогам апреля. Причиной взрывного спроса эксперты называют эффект «низкой базы» - показатели приведены в сравнении с апрелем прошлого года, когда продажи были практически заморожены.

- В апреле рост продаж новых автомобилей составил 330%, объем реализации составил 13 821 машину. Это рекордное увеличение продаж за один месяц для петербургского автомобильного рынка. Основной причиной такого показателя стала низкая база апреля прошлого года – первого месяца локдауна, вызванного пандемией, - сообщает пресс-служба аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб».

А вот результат за первые четыре месяца 2021 года не такой впечатляющий, но тоже весьма существенный. С января по апрель включительно, дилеры реализовали 49 180 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Это - лучшие показатели за семь лет. Впрочем, радоваться рано, ведь причиной стало желание горожан вложить обесценивающиеся рубли в имущество - последний раз высокий спрос был в 2014 году, когда курс доллара вырос на 40%.