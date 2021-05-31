Как после бомбежки: ремонт Гостилицкого шоссе начнется в ближайшие дни

На Гостилицком шоссе начнется долгожданный капремонт. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Гостилицкое шоссе - одна из основных трасс Ломоносовского района Ленобласти, наконец-то станет нормальной. Сейчас автомобилисты жалуются на огромные дыры в асфальте, в которых можно запросто оставить колесо.

- Удары жуткие, подвеску пробивает напрочь. Рядом заботливо стоит передвижной шиномонтаж. Состояние дороги - как после бомбежки, - делится впечатлением сотрудник «КП-Петербург» ездивший в минувшие выходные в Гостилицы.

Впрочем, «убивать» машины осталось недолго. В «Ленавтодоре» корреспондента «Комсомолки» заверили, что подрядчик для ремонта уже найден и работы начнутся в ближайшие дни.

- На прошлой неделе подписан контракт, у исполнителя есть десять дней, чтобы начать работы. То есть это произойдет в самом скором времени. Ремонт будет полномасштабный, со снятием старого асфальта и укладкой нового в два слоя - никакого «ямочного», - сообщили в пресс-службе организации. - Сделаем разметку, пешеходные переходы, павильоны на остановках

На работы выделено более 300 млн рублей, а продлятся они до осени. В порядок приведут участок от КАД до Гостилиц и 4 км дороги к военному мемориалу «Непокоренная высота».