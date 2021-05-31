Школьники Петербурга начали сдавать ЕГЭ

31 мая петербургские школьники начали сдавать ЕГЭ. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский Комитет по образованию рассказал, как проходит первый день сдачи Единого госэкзамена в городе. 31 мая выпускники школ, которые намерены поступать в вузы (а таких - 95%), начали писать работы по литературе, географии и химии.

- Всего на участие в ЕГЭ 31 мая зарегистрирован 10871 участник (география – 1222, литература – 5059, химия – 4590). Из них 7374 – выпускники текущего года. Для проведения экзаменов задействовано 84 пункта на базе общеобразовательных учреждений и 11 на дому – для детей, которые по медицинским показаниям не могут сдавать ЕГЭ в зданиях школ, - сообщает пресс-служба Комобра.

Как отметила вице-губернатор Ирина Потехина, побывавшая сегодня на сдаче экзамена, каждый год количество участников ЕГЭ в Петербурге растет. В этом году число площадок для сдачи ЕГЭ выросло со 156 до 170.

Результаты сданных сегодня экзаменов станут известны не ранее 17 июня, а следующий на очереди - тест по русскому языку, обязательный для всех школьников. Он пройдет в два дня – 3 и 4 июня.