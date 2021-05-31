48 тысяч петербургских семей с детьми живут за чертой бедности

Около 50 тысяч семей с детьми находятся за чертой бедности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти 50 тысяч семей с детьми в Петербурге живут за чертой бедности. Об этом заявил глава Комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Это примерно 8% от общего количества семей, в которых есть дети.

- В Петербурге сегодня более 608 тысяч семей с детьми, в них воспитываются более 907 тысяч ребят. 48 тысяч семей с детьми живут за чертой бедности, - приводит слова Ржаненкова «Интерфакс».

Помогать таким семьям, а также одиноким горожанам, собираются при помощи социального контракта. Это - договор, который заключается между органами соцзащиты и человеком. По соглашению, власти выплачивают гражданину пособие в размере 11 910 рублей и помогают с работой или запуском собственного дела, а он обязуется социализироваться.

Программа рассчитана на срок от трех месяцев до года и направлена на то, чтобы впоследствии человек сам повысил свое благосостояние и уменьшил количество бедных в городе.

- Это один из немногих инструментов, позволяющих не только поддержать доходы семьи в течение действия соцконтракта, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе, - отметил Ржаненков.