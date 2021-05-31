В Петербурге пассажир спас таксиста, у которого за рулем случился инсульт

Таксиста, везшего семью с детьми, свалил инсульт, вызванный коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургский таксист Юрий Брицкий ищет пассажира, который спас ему жизнь во время инсульта. Инцидент произошел несколько недель назад в Московском районе, где в машину такси села семья с детьми. Буквально через несколько минут водителю стало плохо.

- На перекрестке с улицей Типанова, поворачивая, вдруг почувствовал, что левая рука не схватила руль, а упала вниз. Краем зрения увидел, что пассажир это заметил. В глазах потемнело, не понимаю, куда еду и как. Я вроде в сознании, но ничего не могу сделать. Пассажир, к счастью, схватил руль и успел отвернуть от столба. Машина вылетела на поребрик, - рассказал газете «Петербургский дневник» сам Юрий.

По счастью, рядом с местом ДТП оказалась бригада скорой помощи. Пассажир остановил медиков и позвал на помощь. Врачи успели довезти таксиста до больницы на улице Костюшко, где позднее водителю сделали операцию.

Врачи сообщили, что причиной приступа стал коронавирус, ударивший по слабым местам организма.

Со своим пассажиром Юрий так больше и не виделся, но он очень благодарит его за помощь и выдержку, а также ищет, чтобы сказать «спасибо» лично.