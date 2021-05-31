Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 мая 2021 15:51

Петербуржцу, напавшему на бывшую жену и детей, грозит лишь штраф за хулиганство

Экс-супругу он облил зеленкой
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция отказывается возбуждать дело на мужчину, преследующего бывшую жену.

Полиция отказывается возбуждать дело на мужчину, преследующего бывшую жену.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Житель Петербурга безнаказанно терроризирует бывшую жену. Он уже забивал потовый ящик мусором, выкручивал дверной глазок, а в последний раз подкараулил экс-супругу в парадной и облил зеленкой на глазах ее детей. При этом управу на мужчину найти не могут - полиция в возбуждении дела отказывает.

- В понедельник к пострадавшей пришел участковый и сотрудница отдела по делам несовершеннолетних. Они известили женщину об отказе в возбуждении уголовного дела по уже третьему заявлению, - пишет «Мойка 78». - Максимум, что грозит бывшему мужу – штраф за хулиганство.

Но женщина уверена, что бывшего мужа это не остановит, ведь он уже накопил многотысячные долги по алиментам. Как себя защитить от перешедшего к насилию экс-супруга, петербурженка не знает.

Так выглядит потерпевшая после нападения. Фото: "Мойка 78".

Так выглядит потерпевшая после нападения. Фото: "Мойка 78".

Криминал