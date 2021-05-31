Контрафактный творог поставляли в детские сады Петербурга

В детсады Петербурга поставляли сомнительный творог. Фото: Олег ЗОЛОТО

Северо-Западное управление Россельхознадзора выявило нарушение при производстве молочной продукции. Творог, производимый из просроченного сырья, по данным ведомства, поставлялся и в детские сады Петербурга.

- Выявлено, что ООО «Комбинат «Тярлевский» оформило ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на 936 кг молочной продукции, на момент оформления ВСД сырье для изготовления продукции имело истекший срок годности, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На упаковке творога значилось, что он выпускается по ГОСТу, однако инспекторы установили, что предприятие фактически занимается лишь фасовкой.

- Сырьем для изготовления творога могут быть только молоко, сливки или пахта. Однако такая продукция не поступала на предприятие. То есть согласно ГОСТу, на который делает ссылку комбинат, производство творога из творога невозможно, - отмечают эксперты.

В ходе административного расследования было установлено, что продукция через посредников уходила в детские сады Красносельского, Кировского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга.