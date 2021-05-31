Природный заказник «Шунгеровский» создадут в Стрельне

В Стрельне вскоре появится природный заказник "Шунгеровский". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Стрельне около границы с Ленобластью создадут природный заказник под названием «Шунгеровский». Дата официального открытия охраняемой территории пока не называется. Заказник поделят на две части – лесопарку и долину реки Кикенка, их делит Волхонское шоссе. Естественно, место облагородят для прогулок – с помощью специального экологического маршрута.

- В «Шунгеровском» запретят автомобильное движение, строительство, разведение открытого огня, рубку деревьев, уничтожение объектов животного мира, замусоривание территории и другую деятельность, которая может нанести вред природе, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что в будущем заказнике обитает не меньше 18 видов млекопитающих и более 70 видов птиц. Кроме этого там растет более 600 растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу России и Петербурга.