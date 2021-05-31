Петербуржец отсудил у дорожников 90 тысяч рублей за яму на проезжей части

В Петербурге водитель отсудил у дорожников 90 тысяч рублей за поврежденный автомобиль, попавший в яму на проезжей части. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина отсудил у ГУДП «Центр» более 90 тысяч рублей, угодив автомобилем в незалатанную яму на перекрестке улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной. В итоге водителю пришлось заплатить «копеечку» за ремонт. Раздосадованный горожанин посчитал, что это дело принципа и дорожников нужно наказать через суд.

- Нарушений ПДД со стороны истца не обнаружили. Вместе с этим сотрудниками ГИБДД установлена вина мастера отдела дорожного надзора ГУДП «Центр». Яма на проезжей части не была ограждена. В указанном ДТП автомобиль истца получил многочисленные повреждения, стоимость восстановительного ремонта ТС составила 76 767 рублей, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ответчик ссылался на то, что была авария на теплосети, которую было не предугадать. Но суд эти доводы не убедили. Вдобавок водитель получит деньги, потраченные на госпошлину, юриста и оценке повреждений авто.