Власти Петербурга подпишут несколько важных соглашений на ПМЭФ-21

Власти Петербурга намерены подписать ряд важных контрактов на ПМЭФ-21. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал несколько важных соглашений, которые предстоит подписать властям города на ПМЭФ-21. Напомним, крупное мероприятие пройдет в Северной столице с 2 по 5 июня, на нем ожидается около 5 тысяч человек. Все участники Форума не раз пройдут обязательные тесты на коронавирус. В Северной столице заготовили резерв коек в инфекционных стационарах.

- Форум очень важен для имиджа города, для возрождения туризма и для восстановительного роста экономики. На ПМЭФ мы подпишем соглашения о развитии квантовых технологий в линиях коммуникации, о частном финансировании Витебской развязки, первой очереди проекта, - сообщил губернатор в ходе эфира на «Радио России».

Добавим, что некоторые контракты, как предполагают в Смольном, коснутся экологичных инвестиционных проектов, направленных на сокращение углеродных выбросов.